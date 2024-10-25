Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Disebut Ungkap Kebobrokan Internal saat Pembekalan Menteri di Akmil Magelang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |15:37 WIB
Jaksa Agung Disebut Ungkap Kebobrokan Internal saat Pembekalan Menteri di Akmil Magelang
Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanudin mengungkap internalnya banyak masalah, bahkan sampai dipidanakan hingga dipenjarakan saat memberikan materi kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024).

“Yang lebih keras lagi Jaksa Agung. Itu keras sekali. Dia sampaikan langsung di internalnya itu banyak masalah. Yang akhirnya dia tidak sampai dia pidanakan, dia penjarain,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel dalam keterangannya kepada awak media.

Noel mengatakan, semua jajaran Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjaga lembaga pemerintahan untuk melaju dan menjaga integritas.

“Artinya, semua lembaga-lembaga ini. Sepertinya punya komitmen semangat. Dalam semangat untuk lebih maju ke depan ini. Dalam melangkah. Tetap dengan menjaga integritas,” katanya.

Bahkan, semua jajaran kabinet, kata Noel, tidak main-main apalagi terkait kasus korupsi. Di mana, korupsi juga menjadi satu materi yang dibahas pada saat retreat. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796/purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079/raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175655/menlu-W3hL_large.jpg
Menlu Sugiono Bertolak ke Korea Utara Lusa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174668/kabinet_merah_putih-L3AJ_large.jpg
Survei ISC: Deretan Menteri Prabowo dengan Kinerja Terbaik, Ada Tito Karnavian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement