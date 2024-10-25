Jaksa Agung Disebut Ungkap Kebobrokan Internal saat Pembekalan Menteri di Akmil Magelang

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanudin mengungkap internalnya banyak masalah, bahkan sampai dipidanakan hingga dipenjarakan saat memberikan materi kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024).

“Yang lebih keras lagi Jaksa Agung. Itu keras sekali. Dia sampaikan langsung di internalnya itu banyak masalah. Yang akhirnya dia tidak sampai dia pidanakan, dia penjarain,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel dalam keterangannya kepada awak media.

Noel mengatakan, semua jajaran Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjaga lembaga pemerintahan untuk melaju dan menjaga integritas.

“Artinya, semua lembaga-lembaga ini. Sepertinya punya komitmen semangat. Dalam semangat untuk lebih maju ke depan ini. Dalam melangkah. Tetap dengan menjaga integritas,” katanya.

Bahkan, semua jajaran kabinet, kata Noel, tidak main-main apalagi terkait kasus korupsi. Di mana, korupsi juga menjadi satu materi yang dibahas pada saat retreat.