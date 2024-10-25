Rekam Jejak Nusron Wahid, Menteri ATR yang Tak Berhenti Dzikir saat Naik Pesawat Hercules

JAKARTA - Rekam jejak Nusron Wahid, Menteri ATR yang tak berhenti dzikir saat naik Pesawat Hercules, akan dibahas lengkap dalam artikel ini. Diketahui, Retreat Kabinet Merah Putih resmi dimulai hari ini, Jumat (25/10) di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Seluruh menteri Prabowo diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 saat berangkat ke Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Selama perjalanan, mereka yang biasanya naik pesawat komersil mengaku tegang. Salah satunya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Nusron terlihat tegang dan memegang tasbih saat berbincang dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Momen tersebut diunggah Meutya dalam akun Instagramnya saat berada di dalam kabin pesawat Hercules.

“Perbanyak dzikir. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersil,” ujar Nusron dalam unggahan di akun Instagram @meutya_hafid.

Sekadar diketahui, sebelum ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid merupakan anggota DPR RI dari Partai Golkar.