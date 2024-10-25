Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Nusron Wahid, Menteri ATR yang Tak Berhenti Dzikir saat Naik Pesawat Hercules

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |15:40 WIB
Rekam Jejak Nusron Wahid, Menteri ATR yang Tak Berhenti Dzikir saat Naik Pesawat Hercules
Rekam Jejak Nusron Wahid, Menteri ATR yang Tak Berhenti Dzikir saat Naik Pesawat Hercules/IG
A
A
A

JAKARTA - Rekam jejak Nusron Wahid, Menteri ATR yang tak berhenti dzikir saat naik Pesawat Hercules, akan dibahas lengkap dalam artikel ini. Diketahui, Retreat Kabinet Merah Putih resmi dimulai hari ini, Jumat (25/10) di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Seluruh menteri Prabowo diangkut menggunakan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 saat berangkat ke Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. 

Selama perjalanan, mereka yang biasanya naik pesawat komersil mengaku tegang. Salah satunya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Nusron terlihat tegang dan memegang tasbih saat berbincang dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Momen tersebut diunggah Meutya dalam akun Instagramnya saat berada di dalam kabin pesawat Hercules.

“Perbanyak dzikir. Pesawatnya di luar kebiasaan pesawat komersil,” ujar Nusron dalam unggahan di akun Instagram @meutya_hafid.

Sekadar diketahui, sebelum ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid merupakan anggota DPR RI dari Partai Golkar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176//az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180113//viral-1gPh_large.jpg
Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement