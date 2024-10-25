Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke Kabinet Merah Putih: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |15:50 WIB
Prabowo ke Kabinet Merah Putih: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Penegasan Prabowo ini saat memberikan pembekalan jajarannya di di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024).

“(Presiden Prabowo meminta jajarannya) bekerja keras dan fokus dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menirukan pernyataan Prabowo.

Viva Yoga juga mengatakan bahwa penggemblengan ini bukan untuk membangun pemerintahan yang militeristik. “Hadir di Magelang bukan dalam rangka membangun pemerintahan militeristik, tetapi  untuk menyamakan persepsi, pemikiran, langkah, dan tindakan dalam menjabarkan visi presiden di lapangan. Membangun team work yang berkualitas,” tegasnya.

Menurut dia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo untuk menjawab tantangan zaman melalui tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan Indonesia.


Pada kesempatan itu, Viva Yoga pun membeberkan pesan Presiden Prabowo yakni menginstruksikan kepada jajaran menterinya harus mencintai bangsa dan negara. “(Presiden Prabowo) menginstruksikan kepada anggota kabinet untuk mencintai bangsa dan negara.”


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
