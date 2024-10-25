Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembekalan Menteri di Magelang, Kapolri Sampaikan Materi Strategi Berantas Korupsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |15:52 WIB
Pembekalan Menteri di Magelang, Kapolri Sampaikan Materi Strategi Berantas Korupsi
Kapolri sampaikan materi pemberantasan korupsi pada pembekalan menteri (Foto : Instagram)
JAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut menghadiri pembekalan menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang. Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit memberikan materi terkait pemberantasan korupsi.

“Saya berkesempatan memberi materi tentang Strategi Pemberantasan Korupsi dan Menumbuhkan Budaya Antikorupsi demi Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tulis Kapolri di akun Instagramnya @listyosigitprabowo yang dilihat Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, sinergitas dan kolaborasi seluruh komponen bangsa, menjadi kunci memberantas praktik-praktik korupsi yang membahayakan masa depan bangsa. 

Ia menuturkan, Polri berkomitmen mengawal seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Polri berkomitmen untuk terus mengawal dan melaksanakan arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai target pembangunan nasional,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
