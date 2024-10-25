Beri Pengarahan di Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo Minta Menterinya Setia ke Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda Retreat Kabinet Merah Putih yang berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri di Magelang bukan bermaksud militeristik.

Agenda yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang itu, kata Prabowo, merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin,” kata Prabowo dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk terpaku untuk setia kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu saja. Tapi, dirinya meminta para menteri setia kepada bangsa Indonesia.

"Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia," tegasnya.

Dalam pengarahan itu, Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting di antaranya fokus dan komitmen masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, Makan Bergizi Gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi.

“Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua,” kata Prabowo.

Di akhir pengarahannya, Prabowo bersama dengan jajaran Menteri dan Wakil Menteri juga kompak menutup dengan foto bersama sembari menyemarakkan yel-yel.