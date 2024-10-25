Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beri Pengarahan di Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo Minta Menterinya Setia ke Negara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |16:04 WIB
Beri Pengarahan di Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo Minta Menterinya Setia ke Negara
Prabowo di Pembekalan Menteri
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda Retreat Kabinet Merah Putih yang berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri di Magelang bukan bermaksud militeristik.

Agenda yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang itu, kata Prabowo, merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin,” kata Prabowo dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk terpaku untuk setia kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu saja. Tapi, dirinya meminta para menteri setia kepada bangsa Indonesia.

"Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia," tegasnya.

Dalam pengarahan itu, Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting di antaranya fokus dan komitmen masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, Makan Bergizi Gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi.

“Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua,” kata Prabowo.

Di akhir pengarahannya, Prabowo bersama dengan jajaran Menteri dan Wakil Menteri juga kompak menutup dengan foto bersama sembari menyemarakkan yel-yel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180719//prabowo-LQcd_large.jpg
Presiden Prabowo Tiba di Halim Usai Hadiri KTT APEC Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180693//prabowo-5L7J_large.jpg
Presiden Korsel Kagum dengan Presiden Prabowo yang Meraih Kepusasan Publik Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180668//prabowo_bersama_presiden_republik_korea_lee_jae_myung-denG_large.jpg
Prabowo ke Presiden Korea Selatan: Anak Muda Indonesia Tergila-gila K-Pop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180626//presiden_prabowo_bertemu_pm_selandia_baru_christopher_luxon-Dd5S_large.jpg
Prabowo Minta Guru dari Selandia Baru Ajarkan Bahasa Inggris kepada Calon PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180581//presiden_prabowo_subianto-CcdH_large.jpg
Survei Great Institute: 85% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180580//prabowo-45dc_large.png
Pertemuan Trump-Xi Jinping, Prabowo Sebut Ekonomi Dunia Butuh Ketenangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement