HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tekankan Kabinet Tidak Korupsi: Kalau Tak Sepakat Silakan Mundur!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |16:05 WIB
Prabowo Tekankan Kabinet Tidak Korupsi: Kalau Tak Sepakat Silakan Mundur!
Presiden Prabowo Subianto (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan anggota Kabinet Merah Putih untuk mundur dari pemerintahannya bila tidak sejalan dengannya. Di mana Prabowo menginginkan jajarannya untuk tidak melakukan korupsi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan pada Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

"Iya itu salah satunya. Urusan korupsi dia (Prabowo) sangat keras," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenener kepada warga, Jumat (25/20/2024).

Noel yang ikut hadir dalam acara tersebut, kembali menegaskan maksud Prabowo yang meminta menterinya mundur jika tidak sepakat untuk tak melakukan korupsi.

"Jika menteri dan wakil menterinya tidak sepakat dengan apa yang dia sampaikan tadi, dipersilakan untuk mundur diri. Gitu. Karena dia mau bekerja buat bangsa dan rakyat ini. ya," kata Noel.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta menteri kabinet Merah Putih untuk mundur jika tidak satu suara dan yakin dengan program makan bergizi yang digagasnya. 

Awalnya Prabowo masih mendengar beberapa tokoh yang meragukan progam makan bergizinya.

"Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita melaksanakan itu," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

 

