Prabowo Gembleng Menteri di Lembah Tidar, Gibran Sambangi Ponpes Gus Ali

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Kiai Aly Qoishor Ahmad Abdul Haq Dalhar (Gus Ali) di Ponpes Darussalam Timur Watucongol, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Informasi itu dibagikan Wapres Gibran lewat akun media sosial pribadinya @gibran_rakabuming pada Jumat (25/10/2024). “Silaturahmi ke KH Aly Qoishor Ahmad Abdul Haq Dalhar (Gus Ali) di Ponpes Darussalam Timur Watucongol, Kabupaten Magelang,” tulisnya.

Diketahui, saat ini Wapres Gibran berada di Magelang untuk melakukan retreat bersama Presiden Prabowo Subianto juga jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Sebelumnya, Wapres Giban juga membagikan alat tulis yakni buku hingga susu kotak kepada anak-anak dan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya di depan Akmil Magelang.

Gibran yang mengenakan kemeja biru dikerumuni anak-anak hingga masyarakat yang sedang membagikan alat tulis hingga susu kotak. “Matur nuwun Magelang,” tulis mantan Wali Kota Solo tersebut.

(Fahmi Firdaus )