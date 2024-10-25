Deretan Gaya Foto Menteri Berseragam Loreng Digembleng di Lembah Tidar, Bangun Jam 4 Pagi hingga Disuruh Baris Berbaris

JAKARTA - Foto menteri Kabinet Merah Putih memakai seragam militer Komponen Cadangan (Komcad) TNI menjadi perhatian publik. Diketahui, seluruh menteri saat ini mengikuti retreat di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Seluruh menteri sudah dibangunkan sejak pukul 04.00 WIB. Dan pada pukul 05.15, mereka sudah berkumpul di Lapangan Sapta Marga.

Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Setelah berolahraga selama sekitar 30 menit, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris-berbaris.

Setelahnya, para menteri bersiap diri untuk makan pagi bersama. Makan pagi dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Usai makan pagi, mantan Danjen Kopassus ini memberikan arahan kepada para menterinya.

Berikut ini foto-foto Menteri Prabowo saat digembleng di Lembah Tidar: