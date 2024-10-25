Hujan Deras Tak Surutkan Aksi Solidaritas Palestina di Depan Kedubes AS

JAKARTA - Hujan deras tak menyurutkan semangat para peserta aksi di depan kantor Kedubes Amerika Serikat, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024). Nampak mereka tetap berdiri mendengarkan orator dari atas panggung.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, puluhan peserta aksi sebenarnya telah berkumpul di lokasi sejak pukul 15.00 WIB. Mereka datang membawa bendera dan atribut yang berkaitan dengan Palestina.

Di tengah berjalannya aksi, tiba-tiba hujan mengguyur sekitar pukul 16.16 WIB. Namun peserta aksi tak langsung membubarkan diri.

Mereka terlihat tetap bertahan di tengah guyuran hujan. Dengan penuh semangat mereka juga terlihat mengibarkan bendera palestina hingga mengangkat poster kecaman terhadap Israel. Yel-yel dan doa juga terus terdengar untuk Palestina.

"Free free Palestine, Free free Palestine," teriak peserta aksi.

Terlihat sebagai peserta aksi juga langsung membeli mantel hujan yang ditawarkan para pedagang. Sebagian yang tak membeli mantel hujan pun tetap bertahan di lokasi aksi.

Sementara itu, aksi ini tidak menyebabkan penutupan ruas jalan di sekitar lokasi, sehingga lalu lintas tetap lancar. Petugas kepolisian juga terlihat berjaga di lokasi untuk mengatur arus lalulintas dan mengamankan aksi sore ini.

(Khafid Mardiyansyah)