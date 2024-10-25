Hujan-hujanan, Momen Prabowo dan Gibran Tetap Beri Penghormatan kepada Defile Pasukan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada defile pasukan upacara parade senja dan penurunan bendera di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (25/10/2024).

Pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo memberikan penghormatan kepada pasukan defile. Meski diguyur hujan, Prabowo tetap memberikan penghormatan kepada para pasukan.

Dalam memberikan penghormatan, Prabowo ditemani Wapres Gibran, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga kepala staf langsung menuju tempat penghormatan defile.

Sebelum dilakukan defile, Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih menyaksikan penampilan Drumband Taruna Akademi Militer Genderang Suling Canka Lokananta.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran kabinet Merah Putih menghadiri upacara parade senja dan penurunan bendera di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada sore hari ini (25/10/2024).

Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo didapuk menjadi inspektur upacara parade senja dan penurunan bendera yang dilakukan di Lapangan Pancasila depan Graha Utama Akmil.

Usai menerima laporan dari komandan upacara, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran meninjau pasukan.

Prabowo ditemani Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaiki Maung 1.

Sedangkan Gibran ditemani KSAD, KSAL dan KSAU menaiki Maung 2.