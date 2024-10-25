Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hujan-hujanan, Momen Prabowo dan Gibran Tetap Beri Penghormatan kepada Defile Pasukan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:46 WIB
Hujan-hujanan, Momen Prabowo dan Gibran Tetap Beri Penghormatan kepada Defile Pasukan
Prabowo-Gibran beri penghormatan
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada defile pasukan upacara parade senja dan penurunan bendera di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (25/10/2024).

Pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo memberikan penghormatan kepada pasukan defile. Meski diguyur hujan, Prabowo tetap memberikan penghormatan kepada para pasukan.

Dalam memberikan penghormatan, Prabowo ditemani Wapres Gibran, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga kepala staf langsung menuju tempat penghormatan defile.

Sebelum dilakukan defile, Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih menyaksikan penampilan Drumband Taruna Akademi Militer Genderang Suling Canka Lokananta.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran kabinet Merah Putih menghadiri upacara parade senja dan penurunan bendera di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada sore hari ini (25/10/2024).

Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo didapuk menjadi inspektur upacara parade senja dan penurunan bendera yang dilakukan di Lapangan Pancasila depan Graha Utama Akmil.

Usai menerima laporan dari komandan upacara, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran meninjau pasukan.

Prabowo ditemani Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaiki Maung 1.

Sedangkan Gibran ditemani KSAD, KSAL dan KSAU menaiki Maung 2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180719//prabowo-LQcd_large.jpg
Presiden Prabowo Tiba di Halim Usai Hadiri KTT APEC Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180693//prabowo-5L7J_large.jpg
Presiden Korsel Kagum dengan Presiden Prabowo yang Meraih Kepusasan Publik Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180668//prabowo_bersama_presiden_republik_korea_lee_jae_myung-denG_large.jpg
Prabowo ke Presiden Korea Selatan: Anak Muda Indonesia Tergila-gila K-Pop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180626//presiden_prabowo_bertemu_pm_selandia_baru_christopher_luxon-Dd5S_large.jpg
Prabowo Minta Guru dari Selandia Baru Ajarkan Bahasa Inggris kepada Calon PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180581//presiden_prabowo_subianto-CcdH_large.jpg
Survei Great Institute: 85% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180580//prabowo-45dc_large.png
Pertemuan Trump-Xi Jinping, Prabowo Sebut Ekonomi Dunia Butuh Ketenangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement