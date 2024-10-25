Prabowo Unggah Foto Hitam Putih: Padamu Negeri Kami Mengabdi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membagikan momen-momen kebersamaan saat Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Momen tersebut dibagikannya dalam foto hitam putih ke akun Instagram pribadinya @prabowo.

Dia pun memberikan pesan dalam unggahannya itu. “Padamu negeri kami mengabdi,” tulis Prabowo, Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda Retreat Kabinet Merah Putih yang berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri di Magelang bukan bermaksud militeristik.

Agenda yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang itu, kata Prabowo, merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin,” kata Prabowo dalam keterangannya.

Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk terpaku untuk setia kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu saja. Tapi, dirinya meminta para menteri setia kepada bangsa Indonesia.

“Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya.