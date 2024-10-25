Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye di Pagimana, Potret Kemenangan Ahmad Ali-Abdul Karim Makin Jelas

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |20:09 WIB
Kampanye di Pagimana, Potret Kemenangan Ahmad Ali-Abdul Karim Makin Jelas
Ribuan masyarakat hadiri kampanye pasangan Cagub Sulteng Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri di Desa Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai (Foto: Dok Istimewa)
Sulawesi Tengah,Okezone-Ribuan masyarakat membanjiri lokasi kampanye pasangan calon gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri di Desa Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Jumat (25/10.2024) sore.

Ahmad Ali yang datang dengan rombongan tim koalisi menggunakan iring-iringan becak bermotor (Bentor) disambut tarian Banggai. Memasuki lokasi kampanye, Ahmad Ali langsung diserbu warga. Mereka berebut kesempatan bersalaman dengan calon kepala daerah yang punya tagline BERAMAL itu.

Tidak sedikit warga berteriak histeris karena berkesempatan menyalami Ahmad Ali. Sementara warga lainnya terus menyanyikan lagu berjudul Beramal sambil mengacungkan 1 jari, sebagai simbol mendukung calon gubernur Sulteng nomor urut 1.

Ahmad Ali pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya disambut antusias ribuan warga. "Di tempat ini, sore ini saya kembali mencium aroma kemenangan," kata Ahmad Ali.

Pada kesempatan itu, Ahmad Ali kembali memaparkan visi misinya. Salah satu hal yang jadi perhatian serius Ahmad Ali-Abdul Karim adalah persoalan pendidikan.

Halaman:
1 2 3
      
