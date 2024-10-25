Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih Siap Memberikan Segalanya untuk Bangsa dan Rakyat Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |20:38 WIB
Prabowo dan para menteri makan malam di Akmil
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet Merah Putih makan malam di ruang makan Husen, Akademi Militer, Magelang, Jumat (25/10/2024) malam.

Makan malam digelar usai Prabowo dan jajaran kabinet mengikuti upacara parade senja dan penurunan bendera di Lapangan Pancasila, Graha Utama, Akademi Militer.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan alasan dirinya mengajak para menteri kabinet Merah Putih retreat di Akmil. Prabowo ingin para menteri dapat belajar dari para taruna yang rela berkorban demi bangsa dan negara.

"Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa. Untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo yakin para menteri kabinetnya juga siap berkorban dengan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

"Dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia," tegasnya.

 

