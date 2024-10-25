Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Optimistis Wujudkan Swasembada Pangan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |21:44 WIB
Presiden Prabowo Optimistis Wujudkan Swasembada Pangan
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimistis bisa mewujudkan swasembada pangan. Ia pun mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bersinergitas.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global yang tidak menentu. Kita harus memastikan kemampuan kita untuk memberi makan rakyat sendiri," kata Prabowo dalam pernyataannya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Prabowo telah menyampaikan hal tersebut saat Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. Selain itu, Indonesia juga harus swasembada energi karena diperlukan untuk ketahanan negara.

Hal itu ditekankan Prabowo mengingat pentingnya kemandirian Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Apalagi, keduanya itu masuk dalam 17 program prioritas Prabowo dalam visi Asta Cita. 

Prabowo juga dengan tegas dalam pidatonya saat pelantikan menyatakan, optimistis Indonesia swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Bahkan, ia meyakini, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya yakin kita bisa mewujudkan ini dan tidak lagi bergantung pada pasokan pangan dari negara lain. Di masa krisis, tidak ada negara yang bersedia menjual makanan mereka kepada kita," ujarnya.

Dalam mewujudkannya berbagai langkah dilakukan Prabowo, di antaranya mendorong proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare di Merauke, Papua Selatan. Ia pun menunjuk Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, pengusaha sukses dan pemilik Jhonlin Group untuk mengerjakannya. 

"Proyek cetak sawah ini merupakan tanggung jawab besar dari negara. Saya tidak memikirkan untung rugi, tetapi bagaimana proyek ini bisa berhasil dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Papua,” kata Haji Isam.

 

