Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Diminta Turun Tangan Selidiki Mafia Tanah Aset Pemkab Kutai Timur

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |21:46 WIB
KPK Diminta Turun Tangan Selidiki Mafia Tanah Aset Pemkab Kutai Timur
KPK diminta tangani mafia tanah di Kutai Timur
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk turun tangan menuntaskan masalah mafia tanah. Salah satunya, dugaan adanya mafia tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) Sainuddin saat menyambangi KPK, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024). PMII Kaltim datang ke KPK untuk menggelar aksi demontrasi sekaligus melaporkan dugaan mafia tanah.

"Oleh karena dasar itulah kenapa kemudian sahabat-sahabat PMII Kalimantan Timur hadir ke depan Gedung KPK maupun aksi demonstrasi sekaligus melakukan aduan masyarakat. Ada dua isu besar yang hari ini menjadi tuntutan kawan-kawan PMII," kata Sainuddin kepada wartawan.

Laporan dugaan korupsi tersebut kemudian diterima oleh Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Sainuddin menjelaskan bahwa praktik mafia tanah aset Pemkab Kutai Timur tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. Apalagi, aset tersebut saat ini telah diperjualbelikan.

"Jadi Pemkab Kutai Timur itu memiliki aset tanah, tapi kemudian ada sepihak yang kemudian tiba-tiba menjual aset tersebut tanpa sepengetahuan Pemkab Kutai Timur. Tentu langkah tersebut itu sudah menyalahi hukum ya," beber Sainuddin.

"Saya rasa ini KPK hadir dalam rangka penyelamatan aset tanah milik negara atau milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Nah makanya kemudian hari ini kita hadir melakukan aduan masyarakat perihal penyelamatan aset tersebut," imbuhnya.

Berdasarkan penghitungan sementara, nilai tanah milik Pemkab Kutai Timur yang berada di Jakarta Selatan senilai sekira Rp20 miliar. Namun, Sainuddin meminta untuk menginvestigasi lebih detil kembali soal penghitungan kerugian negara akibat penjualan aset tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PMII Kutai Timur KPK Mafia Tanah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180591//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-OZMR_large.jpg
Penyelidikan Whoosh, KPK Imbau Pihak yang Dipanggil Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180583//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tjSf_large.jpg
Soal Dugaan Mark-Up Whoosh, KPK: Penyelidikan Masih Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180144//kpk-FjvE_large.jpg
KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker, Sita Dokumen hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180112//kpk-TSMY_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Ditetapkan Tersangka Korupsi RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179887//sri_sultan-AGHz_large.jpg
Ketua KPK Bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement