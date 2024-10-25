Kapal yang Dinaiki Tim Monitoring KPK Terbalik di Perairan Bali

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika membenarkan telah terjadinya kecelakan tugas yang dialami Tim Monitoring saat melaksanakan observasi lapangan terkait Kajian Kerentanan Korupsi pada Kebijakan Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Tim menaiki kapal dan terbalik karena terjangan ombak, saat melakukan tinjauan lapangan ke keramba budidaya lobster yang berlokasi di tengah laut, di wilayah Desa Penyaringan Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali pada tanggal 24 Oktober 2024," kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Dalam kapal tersebut, kata dia, Tim KPK bersama tim dari Inspektorat KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dan pihak-pihak lainnya yang berjumlah total 9 orang.

Tessa memastikan, para korban telah mendapatkan pertolongan dan dibawa ke Puskesmas Mendoyo. Kemudian dirujuk ke RSUD Negara.

"Tim KPK saat ini telah dalam kondisi baik," ujarnya.

"KPK menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan pertolongan dan bantuannya, sehingga para korban selamat dari kecelakaan laut tersebut," tuturnya melanjutkan.



(Khafid Mardiyansyah)