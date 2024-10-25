Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Tegaskan Toleransi sebagai Jantung Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |00:04 WIB
Ridwan Kamil Tegaskan Toleransi sebagai Jantung Jakarta
Ridwan Kamil (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, menghadiri silaturahmi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) di Jakarta Utara pada Kamis (24/10/2024). Dalam acara tersebut, Ridwan Kamil menegaskan komitmennya untuk menjadikan toleransi dan keberagaman sebagai jantung dari identitas Jakarta.

“Saya kira semangatnya adalah bahwa toleransi dan keberagaman adalah jantung dari identitas Jakarta,” ungkap Ridwan Kamil setelah pertemuan. 

Ia yakin bahwa dengan berbagi gagasan kepada anggota Inti, dirinya akan diterima sebagai calon pemimpin yang mewakili semua lapisan masyarakat. Ridwan Kamil menjelaskan bahwa sebagai anak bangsa, ia bertekad untuk mengabdi bagi Indonesia melalui ilmu dan kepemimpinan.

“Saya harus adil, saya adalah bapak semua warga Jakarta. Jika terpilih, saya akan menjaga persatuan dan keberagaman. Prinsip saya adalah ekonomi yang adil, di mana yang kecil dibesarkan dan yang besar diperluas,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil juga menyinggung pentingnya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga, serta menjelaskan berbagai program untuk mengatasi masalah ekonomi, kemacetan, dan banjir. Ia menyatakan bahwa antusiasme peserta terlihat jelas dari senyum mereka, yang mencerminkan dukungan terhadap pasangan nomor satu.

Ridwan Kamil menambahkan, meski menghargai keberadaan pasangan lain dalam kontestasi ini, ia percaya apa yang disampaikannya akan memperkuat dukungan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan bersama.

"Saya diterima dengan hangat dari wajah-wajahnya sangat sumringah, bahagia melihat menerima kehadiran saya oleh pengurus Inti di Jakarta," pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement