Ridwan Kamil Tegaskan Toleransi sebagai Jantung Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, menghadiri silaturahmi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) di Jakarta Utara pada Kamis (24/10/2024). Dalam acara tersebut, Ridwan Kamil menegaskan komitmennya untuk menjadikan toleransi dan keberagaman sebagai jantung dari identitas Jakarta.

“Saya kira semangatnya adalah bahwa toleransi dan keberagaman adalah jantung dari identitas Jakarta,” ungkap Ridwan Kamil setelah pertemuan.

Ia yakin bahwa dengan berbagi gagasan kepada anggota Inti, dirinya akan diterima sebagai calon pemimpin yang mewakili semua lapisan masyarakat. Ridwan Kamil menjelaskan bahwa sebagai anak bangsa, ia bertekad untuk mengabdi bagi Indonesia melalui ilmu dan kepemimpinan.

“Saya harus adil, saya adalah bapak semua warga Jakarta. Jika terpilih, saya akan menjaga persatuan dan keberagaman. Prinsip saya adalah ekonomi yang adil, di mana yang kecil dibesarkan dan yang besar diperluas,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil juga menyinggung pentingnya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga, serta menjelaskan berbagai program untuk mengatasi masalah ekonomi, kemacetan, dan banjir. Ia menyatakan bahwa antusiasme peserta terlihat jelas dari senyum mereka, yang mencerminkan dukungan terhadap pasangan nomor satu.

Ridwan Kamil menambahkan, meski menghargai keberadaan pasangan lain dalam kontestasi ini, ia percaya apa yang disampaikannya akan memperkuat dukungan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan bersama.

"Saya diterima dengan hangat dari wajah-wajahnya sangat sumringah, bahagia melihat menerima kehadiran saya oleh pengurus Inti di Jakarta," pungkasnya.



(Angkasa Yudhistira)