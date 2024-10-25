Jelang Debat Cagub, Ridwan Kamil: Sudah Mantap Jaya

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil siap menghadapi debat kedua dalam Pilkada Jakarta yang akan berlangsung pada 27 Oktober 2024. Dia berkomitmen mendukung kebijakan mendukungrencana Presiden Prabowo Subianto yang mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Sudah mantap, aman, jaya. Isunya ekonomi, sejahteraan sosial. Tadi sebagian ekonomi sudah saya terangkan bagaimana caranya jadi global city mengejar 8% Pak Prabowo dan lain-lain," kata Ridwan Kamil, Kamis (24/10/2024).

Meski demikian, Ridwan Kamil tidak mau menjelaskan lebih detail perihal rencana apa yang akan dilakukan untuk mendukun pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut. Dia menilai hal itu akan menjadi senjata saat debat yang tak bisa diungkap saat ini.

"Ya banyak, nanti itu mah materi debat soalnya, nanti ketahuan," ujarnya.

Diketahui KPU Jakarta akan menggelar debat kedua dengan tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Nantinya akan ada enam sub tema yang digunakan saat debat.

Keenam sub tema itu kata Astri yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan inflasi bahan pokok.



(Angkasa Yudhistira)