HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akui Durasi Jadi Masalah, Rano Karno Janji Bakal Tampil Maksimal di Debat Pilkada

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |06:09 WIB
Akui Durasi Jadi Masalah, Rano Karno Janji Bakal Tampil Maksimal di Debat Pilkada
Cawagub Jakarta Rano Karno. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno mengaku durasi berbicara dalam debat merupakan salah satu masalah saat tampil. Namun demikian ia berjanji akan tetap tampil maksimal pada debat kedua Pilkada Jakarta yang diselenggarakan Minggu, 27 Oktober 2024. 

“Memang masalah waktu, durasi itu kan, bagaimana kita mau bicara panjang tentang konsep. Tapi memang itu kan sebuah tontonan pasti ada batas waktu, tapi insya Allah kita belajar supaya waktunya tepat subtansinya sampai," kata Rano Karno kepada wartawan, Kamis (24/10/2024). 

Si Doel, sapaan akrabnya juga mengaku tak mempunyai persiapan khusus jelang debat kedua Pilkada. Meski demikian, jelas dia, sikap ini bukan semata-mata berarti jumawa. 

"Kita sudah dikasih tema, sub tema juga ada, jadi ya kita pelajari itu aja," ungkapnya. 

Dalam kesempatan ini, Rano juga mengungkap bahwa Pramono Anung-Rano Karno akan tetap bekerja menemui masyarakat meskipun survei Pramono-Rano mengungguli elektabilitas pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta lainnya. 

"Engga ada perbedaan, akan semakin semangat menemui masyarakat," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)

      
