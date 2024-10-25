Di Hadapan Perhimpunan INTI, Ridwan Kamil Tegaskan Toleransi dan Keberagaman Adalah Jantung Identitas Jakarta

JAKARTA - Ridwan Kamil mendapat sambutan hangat dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Hal itu tampak saat Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 itu hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Perhimpunan INTI di bilangan Pademangan, Jakarta Utara, pada Kamis malam, 24 Oktober 2024.

Dalam acara yang turut dihadiri oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati tersebut, Ridwan Kamil menyiapkan pantun khusus. Dia mengungkapkan bahwa pantun itu hanya dibawakan di acara Silaturahmi Kebangsaan Perhimpunan INTI.

Suasana semakin terasa hangat karena Ridwan Kamil membuka sambutannya dengan pantun istimewa, dengan menyisipkan satu kalimat berbahasa mandarin.

”Ke Cikini memakai baju batik, jualan ramen di Kecamatan Leuwiliang. Karena di sini ibu-ibunya pada cantik, saya cuma mau bilang ni hen piao liang,” kata Ridwan Kamil.

Pembuka sambutan itu sontak disambut gemuruh tepuk tangan dan teriakan. ”Lulus, lulus,” kata seisi tempat acara. Kepada seluruh pengurus INTI dan para tamu yang hadir, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pantun tersebut dibuat beberapa saat sebelum dirinya naik ke atas panggung.

Dalam sambutannya, pria yang pernah menjadi wali kota Bandung itu pun menyampaikan komitmen untuk menjaga persatuan. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ingin mewujudkan Jakarta Baru, Jakarta Maju dengan cara-cara yang baik. Yakni kerja sama dan kolaborasi melibatkan seluruh masyarakat Jakarta.

Ridwan Kamil mengaku sangat senang karena diterima dengan hangat oleh INTI. Di hadapan mereka, dia membeber gagasan dan program yang akan dihadirkan oleh Ridwan Kamil-Suswono setelah memenangkan pilkada Jakarta. Tak kurang dari satu jam, dia menyampaikan seluruh gagasannya.

”Saya menceritakan apa adanya. Tentang saya anak bangsa yang mengabdi dengan pulang kampung, membangun negeri melalui keilmuan dan kepemimpinan. Saya adalah bapak dari semua warga Jakarta kalau nanti terpilih. Saya akan menjaga persatuan, keberagaman, dan toleransi,” ucap dia.