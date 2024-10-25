Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Di Hadapan Perhimpunan INTI, Ridwan Kamil Tegaskan Toleransi dan Keberagaman Adalah Jantung Identitas Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |07:46 WIB
Di Hadapan Perhimpunan INTI, Ridwan Kamil Tegaskan Toleransi dan Keberagaman Adalah Jantung Identitas Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Ridwan Kamil mendapat sambutan hangat dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Hal itu tampak saat Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 itu hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Perhimpunan INTI di bilangan Pademangan, Jakarta Utara, pada Kamis malam, 24 Oktober 2024. 

Dalam acara yang turut dihadiri oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati tersebut, Ridwan Kamil menyiapkan pantun khusus. Dia mengungkapkan bahwa pantun itu hanya dibawakan di acara Silaturahmi Kebangsaan Perhimpunan INTI.  

Suasana semakin terasa hangat karena Ridwan Kamil membuka sambutannya dengan pantun istimewa, dengan menyisipkan satu kalimat berbahasa mandarin. 

”Ke Cikini memakai baju batik, jualan ramen di Kecamatan Leuwiliang. Karena di sini ibu-ibunya pada cantik, saya cuma mau bilang ni hen piao liang,” kata Ridwan Kamil. 

Pembuka sambutan itu sontak disambut gemuruh tepuk tangan dan teriakan. ”Lulus, lulus,” kata seisi tempat acara. Kepada seluruh pengurus INTI dan para tamu yang hadir, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pantun tersebut dibuat beberapa saat sebelum dirinya naik ke atas panggung. 

Dalam sambutannya, pria yang pernah menjadi wali kota Bandung itu pun menyampaikan komitmen untuk menjaga persatuan. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ingin mewujudkan Jakarta Baru, Jakarta Maju dengan cara-cara yang baik. Yakni kerja sama dan kolaborasi melibatkan seluruh masyarakat Jakarta. 

Ridwan Kamil mengaku sangat senang karena diterima dengan hangat oleh INTI. Di hadapan mereka, dia membeber gagasan dan program yang akan dihadirkan oleh Ridwan Kamil-Suswono setelah memenangkan pilkada Jakarta. Tak kurang dari satu jam, dia menyampaikan seluruh gagasannya. 

”Saya menceritakan apa adanya. Tentang saya anak bangsa yang mengabdi dengan pulang kampung, membangun negeri melalui keilmuan dan kepemimpinan. Saya adalah bapak dari semua warga Jakarta kalau nanti terpilih. Saya akan menjaga persatuan, keberagaman, dan toleransi,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement