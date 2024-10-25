Tukang Kopi Tusuk Leher Ojol Gegara Masalah Utang

JAKARTA - Driver Ojek Online (Ojol) berinisial FH menjadi korban penganiayaan oleh seorang tukang kopi berinisial B gegara masalah utang piutang. Korban ditusuk menggunakan pemecah es batu pada bagian leher.

"Telah terjadi penganiayaan, pelaku menusuk korban bagian lehar korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Jumat (25/10/2024).

Ade mengatakan, peristiwa tersebut terjadi lapangan parkir Kampus Binus Summarecon Bekasi pada Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB. Korban yang mangkal di tempat kejadi perkara memanggil terlapor untuk klarifikasi masalah korban yang dituduh mempunyai hutang kepada terlapor.

"Namun saat terlapor dipanggil malah marah kepada korban. Saat itu terlapor sempat memukul korban namun langsung dilerai oleh daksi," jelas Ade Ary.

Setelah kejadian keributan itu korban kembali nongkrong di TKP untuk menunggu orderan ojek online. Namun secara tiba-tiba terlapor langsung melakukan penganiayaan menusuk korban dengan besi pemecah es batu pada bagian leher.