Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pengamen Pelaku Pelecehan Anak di Kemayoran

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |10:22 WIB
Polisi Tangkap Pengamen Pelaku Pelecehan Anak di Kemayoran
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Kemayoran berhasil menangkap seorang pria berinisial DC (29) yang diduga pelaku kasus sodomi di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang juga seorang pengamen ini ditangkap setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai tindakan pelecehan seksual terhadap anak.

"Sudah kita amankan ya (pelaku)," kata Kepala Seksi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite saat dikonfirmasi pada Jumat (25/10/2024).

Penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima oleh pihak kepolisian, di mana seorang warga melaporkan melalui media sosial mengenai dugaan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kamis, 24 Oktober 2024, sekitar pukul 17.15 WIB. 

"Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di depan rumah di Jalan Serdang Baru, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran," ujarnya.

Mendapatkan informasi tersebut, anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Kemayoran yang dipimpin Ipda Win Stone segera melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan cukup bukti, Tim Reskrim menangkap terduga pelaku di Jalan Serdang Baru I, Kelurahan Serdang, pada waktu yang sama.

Setelah penangkapan, petugas meminta terduga pelaku menyerahkan pakaian yang dikenakannya saat kejadian. Pakaian tersebut kemudian dijadikan barang bukti, dan terduga pelaku dibawa ke Polsek Kemayoran untuk proses lebih lanjut. 

"Karena korban masih di bawah umur, kasus ini kemudian diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk penanganan lebih lanjut," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178891/nanik-mn8q_large.jpg
Kepala SPPG Bekasi Diduga Lecehkan Karyawan, BGN Langsung Proses Penonaktifan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement