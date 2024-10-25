Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Debat Kedua Pilkada Jakarta, 1.890 Personel Gabungan Dikerahkan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |12:30 WIB
Kawal Debat Kedua Pilkada Jakarta, 1.890 Personel Gabungan Dikerahkan
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.890 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta pada Minggu 27 Oktober 2024. 

"Personel yang diturunkan 1.890 terdiri dari personel gabungan TNI, Polri dan instansi terkait," kata Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady, Jumat (25/10/2024). 

Pihaknya juga akan menerjunkan satuan anjing polisi atau K9 dalam proses pengamanan debat. Sementara itu, pada Sabtu 26 Oktober akan melakukan survei dan gladi untuk proses pengamanan debat. 

"Hari sabtu pagi kita sudah melakukan survei dan gladi," jelasnya. 

Sementara itu, untuk rekayasa lalu lintas pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan pihak pengelola Ancol. 

