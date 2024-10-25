Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Blusukan ke Permukiman Padat Cengkareng, Warga Minta Harga Minyak-Sembako Murah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |12:47 WIB
Pramono Blusukan ke Permukiman Padat Cengkareng, Warga Minta Harga Minyak-Sembako Murah
Cagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan dan belanja masalah di permukiman padat RT 14 RW 6 Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (25/10/2024) pagi.

Pantauan di lokasi, Pramono mengenakan kemeja merah marun dengan tulisan 'Tiga Menyala!' lengkap dengan kain cukin. Pramono turut didampingi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris dan sang anak Hanifah Fadhila Pramono

Ratusan warga Kelurahan Cengkareng Timur terlihat antusias dengan kedatangan Cagub dari PDIP, Hanura dan Partai Ummat itu. Warga terlihat mengenakan kaos berwarna putih-oranye dengan gambar Mas Pram-Bang Doel.

"Harga minyak terjangkau dan sembako murah," kata Agustina penjual kue di Cengkareng Timur.

Menanggapi hal itu, Pramono mengatakan bahwa perihal harga sembako tidak sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi melainkan tingkat pusat. Ia pun komitmen melanjutkan program kontrak farming peninggalan Eks Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan untuk menekan turun harga beras di Jakarta.

"Harga harga sembako tidak sepenuhnya tanggungjawab pemerintah provinsi, tetapi ada program yang sudah dilakukan Mas Anies akan saya lanjutkan yakni kerja sama untuk menurunkan harga beras karena beras ini masih bisa diturunkan harganya. Mudah mudahan harga beras sekarang ini relatif stabil akan berusaha untuk menurunkan untuk warga Jakarta. Kami lakukan kerja sama jangka panjang program ini diawali Mas Anies akan kami lanjutkan saya yakin akan berhasil," ujar Pramono.

(Puteranegara Batubara)

      
