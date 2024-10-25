KPUD Geser Lokasi Debat Kedua Pilkada Jakarta

JAKARTA - Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata menyebut terdapat pergeseran lokasi debat kedua Pilkada 2024. Yang semula di Ecovention Ancol kini pindah ke Beach City International Stadium, Jakarta Utara.

"Ya, sampai saat ini ada pergeseran tempat," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Pelaksanaan debat kedua akan berlangsung pada Minggu 27 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Tema adu gagasan yang akan diangkat yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya, Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menyebut ada yang membedakan dari debat pertama yakni melibatkan komunitas masyarakat untuk dapat ikut memberikan pertanyaan kepada masing-masing Pasangan Calon (Paslon). Nantinya pertanyaan komunitas akan disaring oleh panelis melalui forum group discussion (FGD).