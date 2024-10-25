Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPUD Geser Lokasi Debat Kedua Pilkada Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |13:04 WIB
KPUD Geser Lokasi Debat Kedua Pilkada Jakarta
Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata menyebut terdapat pergeseran lokasi debat kedua Pilkada 2024. Yang semula di Ecovention Ancol kini pindah ke Beach City International Stadium, Jakarta Utara.

"Ya, sampai saat ini ada pergeseran tempat," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Pelaksanaan debat kedua akan berlangsung pada Minggu 27 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Tema adu gagasan yang akan diangkat yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya, Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menyebut ada yang membedakan dari debat pertama yakni melibatkan komunitas masyarakat untuk dapat ikut memberikan pertanyaan kepada masing-masing Pasangan Calon (Paslon). Nantinya pertanyaan komunitas akan disaring oleh panelis melalui forum group discussion (FGD).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement