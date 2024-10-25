Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gus Nuril Kasih Pesan ke Rano Karno: Jangan Sampai Budaya Lokal Tersingkir

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |14:15 WIB
Gus Nuril Kasih Pesan ke Rano Karno: Jangan Sampai Budaya Lokal Tersingkir
Cawagub Jakarta Rano Karno Bertemu Gus Nuril. Foto: Okezone/Jonathan Simanjuntak.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menyambangi kediaman Gus Nuril di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (25/10). Dalam kesempatan itu, Rano mendapatkan pesan sebagai calon pemimpin.

Adapun pesan itu diberikan langsung oleh Gus Nuril. Menurutnya, pemimpin Jakarta harus bisa menjamin budaya lokal.

“Bahwa setiap pergantian pemimpin pasti banyak janji, cuman kali ini sebagai pemimpin kaum etnik betawi yang menjadi tugas utama adalah jangan sampai budaya lokal orang betawi dan orang-orang betawi jadi tersingkir,” kata Gus Nuril kepada wartawan, Jumat (25/10/2024).

Gus Nuril kemudian mengutip sebuah hadits di mana seorang pemimpin harus mampu mensejahterahkan rakyatnya. Rano pun diingatkan untuk tidak lupa penggalan itu. 

“Artinya bang Doel harus mengerti bahasa batin orang yang dipimpin,” ungkap dia.

Gus Nuril pun mengaku dirinya berharap agar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno dapat memimpin Jakarta. Ia mengaku bangga dan ceria ketika pemimpin Jakarta merupakan putra dari daerah sendiri.

“Saya ingin melihat wajah keceriaan wajah DKI mempunyai Wakil Gubernur anaknya sendiri,” tutupnya.

 

Telusuri berita news lainnya
