Ridwan Kamil Kunjungi USS Jakarta, Belikan Sepatu untuk Warga

Ridwan Kamil beliin sepatu pada salah satu pengunjung pameran (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil mengunjungi even USS Jakarta yang ada di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat (25/10/2024) siang tadi. Selain berbelanja, Ridwan Kamil pun membelikan sepatu pada warga yang datang berkunjung.

Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil tiba di USS Jakarta pada sekira pukul 14.00 WIB. Ridwan Kamil lantas berkeliling di dalam event tersebut untuk melihat-lihat.

Warga yang penasaran pun berkerumun hingga meminta foto selfie dengan Ridwan Kamil. Disela-sela itu, Ridwan Kamil mendatangi pengunjung yang tengah memilih sepatu di salah satu stand toko sepatu.

"Ini pilihannya?" tanya Ridwan Kamil di lokasi, Jumat (25/10/2024).

"Iya pak, ini yang saya suka," kata salah satu pengunjung perempuan.

Ridwan Kamil lantas membelikan sepatu berwarna pink tersebut. Pengunjung yang dibelikan sepatu merasa sangat senang sambil berjoget-joget.