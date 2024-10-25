Soal Hasil Survei Terbaru, Ridwan Kamil: Bukan Penentu Takdir!

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil menanggapi soal hasil survei LSI dan Poltracking, yang mana dua hasil survei tersebut bereda. Dengan tegas, Riwan Kamil menyatakan, bahwa hasil survei bukanlah sebagai penentu takdir.

"Jadi, bagus gak bagus jawabannya sama, yang kita butuhkan adalah terus berevaluasi karena di balik survei itu ada data-data kan, kuat di mana, kalah di mana, isunya apa, jadi survei itu bukan selalu sebagai penentu takdir," ujar Ridwan Kamil, di Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, manakala survei dengan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono hasilnya bagus, jawabannya pun hanya satu, teruslah bekerja sampai akhir waktu, jangan lengah. Begitu sebaliknya, jika hasilnya tak bagus jawabannya pun hanya satu, teruslah bekerja sampai akhir waktu.

"Dahulu survei saya cuma 6 persen waktu Walikota Bandung, dalam 2 bulan jadi 45 persen, ada yang tinggi juga rendah sehingga poinnya bagi kami survei itu bukan patokan, lebih tuk membaca mood hari ini dan menjadi evaluasi, baik yang tercermin lewat 50 persen seperti Poltracking, Alhamdulillah, ataupun yang kurang-kurang jadi evaluasi," katanya.

Meski begitu, tambah Cagub Jakarta nomor urut 1 itu, hasil survei Poltracking menyebutkan adanya apresiasi terhadap debat yang bagus dan terhadap kepemimpinan yang bagus untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Diharapkan, bisa lebih tinggi lagi ke depannya agar bisa mengamankan satu putaran di Pilgub Jakarta 2024.

(Arief Setyadi )