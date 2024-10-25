Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Misteri Mayat Wanita dalam Toren di Rumah Mewah Kelapa Gading, Bagaimana Hasil Autopsinya?

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |16:22 WIB
Misteri Mayat Wanita dalam Toren di Rumah Mewah Kelapa Gading, Bagaimana Hasil Autopsinya?
Misteri Mayat Wanita dalam Toren/ist
A
A
A

JAKARTA- Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah selesai melakukan autopsi terhadap wanita asisten rumah tangga (ART) berinisial NM (64). Korban ditemukan tewas dalam toren di rumah mewah majikannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Autopsi dilakukan oleh tim dokter forensik Rs Polri Kramat Jati saat ini masih menunggu hasilnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (25/10/2024).

Namun demikian, polisi belum bisa mengumumkan hasil autopsi yang menjadi penyebab kematian korban. "Saat ini hasilnya masih menunggu,"tutup mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Emir Maharto Bustarosa mengatakan, hasil visum belum dapat diungkap karena masih menunggu sampai nanti hasil autopsi resminya dikeluarkan oleh RS Polri Kramat Jati.

"Kami belum bisa menyampaikan nanti tunggu hasil daripada autopsi dari RP Polri Kramat Jati," jelasnya.

Saat ini jenazah sudah selesai dilakukan autopsi, dan malam tadi sudah dibawa ke kampung halaman di Jawa Timur.

Sebelumnya, Polsek Kelapa Gading menerima laporan warga perihal penemuan mayat di dalam toren di perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (24/10/2024). Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom mengonfirmasi laporan penemuan mayat dalam toren.

"Jadi benar bahwa memang tadi pagi pukul 06.10 WIB, kita mendapatkan informasi ada penemuan mayat di salah satu perumahan yang ada di wilayah Kelapa Gading," kata Maulana kepada wartawan

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177568/citra_ayu-A31U_large.jpg
Polisi Akan Periksa Pemilik KTP yang Dipakai Terapis Tewas di Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177471/citra-UcYq_large.jpg
Terungkap, Terapis yang Tewas di Pejaten Lamar Kerja Pakai KTP Kerabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176229/nicolas-HlaJ_large.jpg
Polisi Dalami Perekrutan hingga Penyebab Tewasnya Terapis di Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175518/viral-9nxL_large.jpg
Terapis Cantik yang Tewas Misterius Diduga Jadi Korban Eksploitasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088/viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/340/3125263/mayat-ZH6j_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditutup Selimut di Bakauheni Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement