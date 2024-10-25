Misteri Mayat Wanita dalam Toren di Rumah Mewah Kelapa Gading, Bagaimana Hasil Autopsinya?

JAKARTA- Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah selesai melakukan autopsi terhadap wanita asisten rumah tangga (ART) berinisial NM (64). Korban ditemukan tewas dalam toren di rumah mewah majikannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Autopsi dilakukan oleh tim dokter forensik Rs Polri Kramat Jati saat ini masih menunggu hasilnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (25/10/2024).

Namun demikian, polisi belum bisa mengumumkan hasil autopsi yang menjadi penyebab kematian korban. "Saat ini hasilnya masih menunggu,"tutup mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Emir Maharto Bustarosa mengatakan, hasil visum belum dapat diungkap karena masih menunggu sampai nanti hasil autopsi resminya dikeluarkan oleh RS Polri Kramat Jati.

"Kami belum bisa menyampaikan nanti tunggu hasil daripada autopsi dari RP Polri Kramat Jati," jelasnya.

Saat ini jenazah sudah selesai dilakukan autopsi, dan malam tadi sudah dibawa ke kampung halaman di Jawa Timur.

Sebelumnya, Polsek Kelapa Gading menerima laporan warga perihal penemuan mayat di dalam toren di perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (24/10/2024). Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom mengonfirmasi laporan penemuan mayat dalam toren.

"Jadi benar bahwa memang tadi pagi pukul 06.10 WIB, kita mendapatkan informasi ada penemuan mayat di salah satu perumahan yang ada di wilayah Kelapa Gading," kata Maulana kepada wartawan