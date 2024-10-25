Ketika Ridwan Kamil Beli 3 Jersey Persija

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berkunjung ke USS Jakarta di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat (25/10/2024) siang tadi. Dia membeli tiga jersey Persija hingga parfum untuk ibunya.

"Saya beli (kaos) Timnas, Jaket, saya beli baju Persija 3, Greg ada, terus beli kaos kaki, parfum buat ibu, parfum kucing, buat kucing saya dua," ujar Ridwan Kamil di JCC, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, dia pun membeli jaket, yang mana jaket tersebut buatan kolaborasi antara official marchindise dengan seninan Bali. Begitu juga dengan sepatu buatan dari Surabaya.

"Insya Allah all out mendukung produk lokal. Saya dahulu adalah aktivis komunitas kreatif di Bandung, mendorong gerakan-gerakan komunitas bersatu, mendorong komunitas kreatif bikin kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang ada nilai ekonominya, membentuk kreatif dimana-mana, itu komitmen saya," tuturnya.

Ridwan Kamil mengatakan, dirinya sangat bahagia melihat ada konsistensi dari ekonomi kreatif anak muda sebagaimana dilakukan di USS Jakarta tersebut. Pasalnya, mereka menghasilkan sebuah kegiatan yang menginternasionalkan produk lokal.

"Karena ternyata ada beberapa brand di sini yang pameran juga kolaborasi dengan asing, pembelinya juga sebagian dari asing, perputarannya juga luar biasa puluhan miliar, menandakan kalau nanti kita perbanyak ekonomi kreatif anak muda ini, mendorong kreativitas kan semakin maju yah," katanya.

