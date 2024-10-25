Dorong Ekonomi Kreatif, Ridwan Kamil Bakal Buat Banyak Event Produk Lokal

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyebutkan, dia mendorong ekonomi kreatif yang ada di Jakarta sebagaimana yang dilakukan di USS Jakarta, JCC Senayan, Jakarta pada Jumat (25/10/2024). Ke depan, saat dia terpilih menjadi Gubernur Jakarta, bakal memperbanyak kegiatan tersebut.

"Hari ini saya sangat bahagia melihat ada konsistensi dari ekonomi kreatif anak muda yah oleh USS ini menghasilkan sebuah kegiatan yang menginternasionalkan (produk lokal)," ujarnya pada wartawan, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, dalam event USS Jakarta tersebut, terdapat produk lokal yang ditawarkan. Bahkan, event tersebut dikolaborasikan dengan orang asing yang berjualan di event tersebut ataupun orang asing yang membeli produk lokasi.

Maka itu, kata Cagub Jakarta nomor urut 1 itu, dia mendorong ekonomi kreatif Jakarta tersebut dan bakal memperbanyaknya saat dia terpilih menjadi Gubernur Jakarta nanti. Dengan begitu, ekonomi kreatif anak muda dan secara umum kreativitas di Jakarta pun semakin maju.

"Nanti pemerintah provinsi Jakarta membuat kegiatan-kegiatan yang lebih banyak, mempromosikan juga secara digital, lalu melahirkan semangat entrepreneur agar mereka-mereka juga selalu bekerja di koorporasi, tapi juga berani menjadi sebuah entrepreneurship atau wirausaha. Mudah-mudahan makin banyak dan makin mengglobal, nah itulah menjadi ekonomi baru, Jakarta Baru," tuturnya.

"Itu penting, kan mau go global, makanya saya tadi tanya ada orang asingnya, ada, baik yang jual maupun yang beli. Nah, Jakarta setiap event kalau bisa selalu ada persilangan dengan negara-negara atau warga asing, itulah ciri kota global," jata Ridwan Kamil lagi.

(Khafid Mardiyansyah)