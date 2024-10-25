Polisi Bidik Sosok di Balik Penyelundupan Narkoba ke Lapas Salemba

JAKARTA - Polisi mendalami upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi oleh seorang perempuan berinisial N ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba. Kepolisian mengusut siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kan barang itu tidak ujug-ujug ada di dalam atau di TKP. TKP-nya di Lapas Salemba,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (25/10/2024).

Ade Ary menyampaikan, motif dari perempuan tersebut mengantarkan narkotika ke Lapas Salemba untuk suaminya yang menjalani penahanan masih didalami pihak kepolisian.

“Tidak ujug-ujug ada di situ. Ada yang membawa, ada yang mengantar, ada yang menyuruh, dan lain sebagainya, ini akan terus didalami,” kata Ade Ary.

Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi wanita berinisial N asal Batang, Jawa Tengah ke Lapas Salemba Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat berhasil digagalkan petugas Lapas.

“Digeledah ternyata memang membawa barang itu yang disembunyikan di area kewanitaannya. Jadi, dibungkus lakban hitam terus disimpan di situ,” ujar Kalapas Salemba Kelas II A Beni Hidayat saat dikonfirmasi, Kamis 25 Oktober 2024.

“Jadi ketika petugas kami mau menggeledah badan, itu ada gelagat yang mencurigakan sehingga dari petugas dilakukan pendalaman. Hasil penimbangan di depan penyidik kemarin, sabu 4,95 gram terus kemudian ekstasi nya 6 butir,” katanya.



(Arief Setyadi )