RK Ungkap Latihan Public Speaking Jadi Strategi Jelang Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengungkap strateginya bersama Suswono menjelang debat kedua Pilkada Jakarta 2024.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan bahwa dia bersama Suswono fokus berlatih, untuk menghadapi debat dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial.

"Tadi pagi sudah latihan, jadi temanya ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur, detailnya tidak bisa sekarang, tentunya nanti," kata Kang Emil di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

Kang Emil menjelaskan, pelatihan public speaking menjadi fokus utama dirinya dan Suswono jelang debat pada Minggu 27 Oktober 2024.

Terlebih, kata Kang Emil, pembukaan debat hanya diberikan waktu 4 menit. Sedangkan penutupan hanya dua menit dan menjawab pertanyaan diberikan waktu 1 menit.

"Tapi topik banyak, jadi memang tantangan-tantangan debat itu bagaimana banyak gagasan, banyak teori tapi waktunya pendek. Sehingga tadi lebih banyak latihan publik speaking yang cepat, tepat dan menghibur," katanya.

Namun dia mengklaim bahwa pasangan cagub-cawagub nomor urut 1 merupakan pasangan yang paling siap dalam menghadapi debat kedua Pilgub Jakarta.

RK menegaskan, dia bersama Suswono sangat optimistis dapat menghadapi debat dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial itu.