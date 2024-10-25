Ridwan Kamil Bocorkan Bahan saat Debat Kedua Pilkada Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil membocorkan sedikit tentang bahan yang bakal disampaikannya saat debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu, 27 Oktober 2024 mendatang.

"Itu bahan debat sebenarnya, tapi intinya banyak kemajuan oleh gubernur terdahulu, tapi realitanya juga masih banyak problem, termasuk kebutuhan dasar kan," ujar Ridwan Kamil pada wartawan, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, masih banyak problem yang ada di Jakarta, yang mana salah satu sub tema debat kedua pun berkaitan hal itu. Salah satunya tentang layanan dasar prima.

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu menerangkan, selama blusukan di Jakarta, berbagai curhatan warga pun diserapnya, yang mana warga banyak menyampaikan tentang persoalan sekolah gratis hingga pasar sembako murah.

Selain itu, program yang dibawa pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO, seperti kredit tanpa bunga dan agunan dan pelayanan kesehatan mental pun sangat ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta.

Ia menambahkan, pasangan RIDO pun saat terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan kombinasi untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada di Jakarta ke depannya.

"Intinya, kombinasi menyelesaikan masalah yang ada sambil berinovasi, berimajinasi ke hal baru itu yang akan kita gabungkan sehingga infrastrukturnya infrastruktur yang berdampak pada masa depan dan juga pembukaan lapangan kerja," katanya.



(Arief Setyadi )