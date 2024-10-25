Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Siapkan Dana Hibah Rp300 Miliar bagi Pelaku UMKM

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |19:20 WIB
Pramono Anung Siapkan Dana Hibah Rp300 Miliar bagi Pelaku UMKM
Pramono Anung bakal siapkan dana hibah Rp300 miliar bagi pelaku UMKM (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, bakal menyiapkan dana hibah Rp300 miliar untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dilakukan lantaran menurutnya, problem utama UMKM adalah permodalan.

Pramono menyampaikan itu saat menjawab pertanyaan seorang warga yang menanyakan program bagi UMKM saat berdialog dengan warga rumah susun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar," ujar Pramono, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024.

Dikatakan Pramono, UMKM adalah penopang ekonomi Jakarta. Bahkan, berkat UMKM, pemerintah Indonesia bisa survive saat dilanda pandemi Covid-19 lalu. "Waktu itu saya masih jadi menteri sehingga itulah yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Pramono.

Namun, karena dana tersebut bersifat hibah, ia mengatakan harus dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari perputaran untuk membantu dan memstimulasi supaya warga UMKM yang membutuhkan ada perlindungan dari pemerintah.

Ia menyatakan dana hibah tersebut diperuntukkan bagi UMKM menengah ke bawah. 

"Inikan UMKM yang menengah. Sebenarnya mereka masih bisa bertahan, tetapi memang fasilitas, promosi dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya (terpilih sebagai Gubernur," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
