Pramono Siapkan Program Sarapan Gratis, Senafas dengan Pusat Libatkan UMKM

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan akan jalankan program sarapan gratis bagi siswa di Jakarta. Hal itu dilakukan agar senafas dengan program makan bergizi gratis yang dilakukan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pramono mengatakan bakal melibatkan UMKM dalam program ini. Ia menyebut dana APBD Jakarta mencukupi untuk melakukan program sarapan gratis.

"Saya lihat di APBD Jakarta sudah ada untuk mendukung Makan Siang Bergizi Gratis, kalau saya belum lihat anggarannya pasti gak akan saya sampaikan. (Angkanya) yang jelas ada pokoknya," kata Pramono di Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Pramono menambahkan menu sarapan gratis di Jakarta nantinya nasi uduk dan melibatkan pelaku UMKM.

"Oh iya. Kalau di Jakarta ya Nasi Uduklah. Yang paling penting UMKM-nya dilibatkan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung, bakal menyiapkan dana hibah Rp300 miliar untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dilakukan lantaran menurutnya, problem utama UMKM adalah permodalan.

"Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar," ujar Pramono, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024.