Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Siapkan Program Sarapan Gratis, Senafas dengan Pusat Libatkan UMKM

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |19:33 WIB
Pramono Siapkan Program Sarapan Gratis, Senafas dengan Pusat Libatkan UMKM
Pramono Anung bakal siapkan program sarapan gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan akan jalankan program sarapan gratis bagi siswa di Jakarta. Hal itu dilakukan agar senafas dengan program makan bergizi gratis yang dilakukan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pramono mengatakan bakal melibatkan UMKM dalam program ini. Ia menyebut dana APBD Jakarta mencukupi untuk melakukan program sarapan gratis.

"Saya lihat di APBD Jakarta sudah ada untuk mendukung Makan Siang Bergizi Gratis, kalau saya belum lihat anggarannya pasti gak akan saya sampaikan. (Angkanya) yang jelas ada pokoknya," kata Pramono di Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Pramono menambahkan menu sarapan gratis di Jakarta nantinya nasi uduk dan melibatkan pelaku UMKM.

"Oh iya. Kalau di Jakarta ya Nasi Uduklah. Yang paling penting UMKM-nya dilibatkan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung, bakal menyiapkan dana hibah Rp300 miliar untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dilakukan lantaran menurutnya, problem utama UMKM adalah permodalan.

"Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar," ujar Pramono, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180687//abdul-L6S4_large.jpg
Warga Jati Padang Minta Pramono Turun Tangan, Tanggul Bukan Solusi Akhir Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455//pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180431//pemerintah-wSJF_large.jpg
Bakar Sampah Sembarangan di Jakarta Akan Disanksi, Begini Penjelasan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180381//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AoFi_large.jpg
Pramono Ingin Sistem Pembayaran Transjakarta dan MRT Bisa Dilakukan Sambil Berlari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180026//pemerintah-aspV_large.jpg
Duh! Pramono Tak Bisa Beri Subsidi ke 15 Golongan Warga Luar Jakarta Imbas Pemangkasan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180006//mr_dede-4Tsc_large.jpg
Kisah Mr Dede Satpol PP Jago Bahasa Inggris Diajak Pramono Anung Beri Inspirasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement