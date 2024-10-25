Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jagakarsa Terbantu Adanya Pemeriksaan Kesehatan Gratis RIDO

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |19:57 WIB
Warga Jagakarsa Terbantu Adanya Pemeriksaan Kesehatan Gratis RIDO
Warga Jagakarsa terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis RIDO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh partai politik pendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Kegiatan ini dinilai sangat memberikan manfaat.

Hal ini diungkapkan Rezkiya yang turut menjadi salah satu peserta kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024).

"Dengan adanya fasilitas ini saya sangat bermanfaat ya, karena kan enggak semua orang bisa selalu cek kesehatan," kata Rezkiya.

Dia mengaku dalam kegiatan ini, akhrunya bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatannya, seperti tensi, gula darah hingga asam uratnya. Bahkan, dia juga mengaku senang, karena turut dibagikan vitamin usai pemeriksaan.

Ia menaruh harapan besar agar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak berhenti begitu saja, tapi masih terus dilanjut hingga ke depannya.

"Karena itu untuk menunjang kesehatan masyarakat juga, jadi kan nggak semua orang itu bisa yang namanya cek kesehatan selalu ya. Jadi dengan adanya program ini masyarakat itu terasa mudah untuk cek kesehatan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
