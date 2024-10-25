Survei Psikometri Pilgub DKI Jakarta, Ethical Politics : RK-Suswono Unggul di Pemilih Pelajar

JAKARTA - Hasil survei dari kolaborasi antara Konsultan Komunikasi Politik, Ethical Politics dan perusahaan survei, Astra Buana Sendhang Pranawa telah diketahui. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terlihat unggul di kalangan pemilih pelajar.

Secara hasil keseluruhan, memang RK-Suswono harus rela berada di bawah pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Dari empat tingkatan survei yang didata, RK-Suswono selalu berada di urutan kedua.

"Hasilnya, Pramono-Rano meraih tingkat keterpilihan sebesar 45,56% di posisi pertama disusul RK-Suswono 30% dan Dharma-Kun 8,47%, sementara undecided voters atau swing voters 15,97%" ujar Hasyibulloh Mulyawan Direktur Eksekutif Ethical Politics di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024).

"Dalam instrumen penelitian ini kami juga membedah distribusi suara tingkat keterpilihan dimana 15,97% swing voters masi mewakili 'anak abah' dan 'ahokers' serta gerakan coblos semua, di mana pada instrumen diyakini menang didapatkan hasil Pram-Doel 57,34%, RK-Suswono 32,5%, dan Dharma-Kun 10,16%," tambahnya.

Penelitian ini menganalisa 1.240 responden yang tersebar di seluruh kota administrasi DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Data diambil dalam kurun 1-10 Oktober 2024 dan terus melalui validasi bertahap untuk mendapatkan hasil yang objektif dan solid dengan tingkat kepercayaan di atas 95% dan margin error 2,78%.

Kendati kalah di empat tingkatan atau instrumen utama, RK-Suswono terlihat populer di kalangan pelajar dan mahasiswa. Keunggulan suaranya pun terlihat cukup jauh jika dibandingkan dengan paslon lainnya.