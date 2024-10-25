Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei Psikometri Pilgub DKI Jakarta, Ethical Politics : RK-Suswono Unggul di Pemilih Pelajar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |19:58 WIB
Survei Psikometri Pilgub DKI Jakarta, Ethical Politics : RK-Suswono Unggul di Pemilih Pelajar
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Hasil survei dari kolaborasi antara Konsultan Komunikasi Politik, Ethical Politics dan perusahaan survei, Astra Buana Sendhang Pranawa telah diketahui. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terlihat unggul di kalangan pemilih pelajar.

Secara hasil keseluruhan, memang RK-Suswono harus rela berada di bawah pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Dari empat tingkatan survei yang didata, RK-Suswono selalu berada di urutan kedua.

"Hasilnya, Pramono-Rano meraih tingkat keterpilihan sebesar 45,56% di posisi pertama disusul RK-Suswono 30% dan Dharma-Kun 8,47%, sementara undecided voters atau swing voters 15,97%" ujar Hasyibulloh Mulyawan Direktur Eksekutif Ethical Politics di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2024).

"Dalam instrumen penelitian ini kami juga membedah distribusi suara tingkat keterpilihan dimana 15,97% swing voters masi mewakili 'anak abah' dan 'ahokers' serta gerakan coblos semua, di mana pada instrumen diyakini menang didapatkan hasil Pram-Doel 57,34%, RK-Suswono 32,5%, dan Dharma-Kun 10,16%," tambahnya.

Penelitian ini menganalisa 1.240 responden yang tersebar di seluruh kota administrasi DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Data diambil dalam kurun 1-10 Oktober 2024 dan terus melalui validasi bertahap untuk mendapatkan hasil yang objektif dan solid dengan tingkat kepercayaan di atas 95% dan margin error 2,78%.

Kendati kalah di empat tingkatan atau instrumen utama, RK-Suswono terlihat populer di kalangan pelajar dan mahasiswa. Keunggulan suaranya pun terlihat cukup jauh jika dibandingkan dengan paslon lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement