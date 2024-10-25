Pramono Utamakan Galang Aspirasi Warga Ketimbang Bergantung Hasil Survei

Pramono Anung tidak mau bergantung pada hasil survei (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung lebih memilih mengutamakan kerja menggalang suara dan aspirasi warga ketimbang bergantung dengan hasil survei dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Namun, ia menjadikan survei sebagai acuan untuk bekerja lebih keras lagi.

"Survei bukan urusan saya, yang paling penting saya sih, kerja-kerja saja. Saya sama sekali mohon maaf nggak terlalu tergantung pada survei, tapi survei buat saya sebagai acuan saja," kata Pramono di Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (25/10/2024).

Pramono pun terlihat optimis dalam pertarungan kontestasi Pilkada Jakarta. Ia berkelakar senyuman bukan tanda optimis.

"Kalau lihat senyum saya memangnya nggak optimis?" ucapnya sambil senyum.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia telah merilis survei terbaru terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Diketahui ada tiga pasangan yang akan bertarung pada kontestasi Pilgub 27 November 2024 mendatang.