Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Utamakan Galang Aspirasi Warga Ketimbang Bergantung Hasil Survei

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |20:26 WIB
Pramono Utamakan Galang Aspirasi Warga Ketimbang Bergantung Hasil Survei
Pramono Anung tidak mau bergantung pada hasil survei (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung lebih memilih mengutamakan kerja menggalang suara dan aspirasi warga ketimbang bergantung dengan hasil survei dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Namun, ia menjadikan survei sebagai acuan untuk bekerja lebih keras lagi.

"Survei bukan urusan saya, yang paling penting saya sih, kerja-kerja saja. Saya sama sekali mohon maaf nggak terlalu tergantung pada survei, tapi survei buat saya sebagai acuan saja," kata Pramono di Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (25/10/2024).

Pramono pun terlihat optimis dalam pertarungan kontestasi Pilkada Jakarta. Ia berkelakar senyuman bukan tanda optimis.

"Kalau lihat senyum saya memangnya nggak optimis?" ucapnya sambil senyum.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia telah merilis survei terbaru terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Diketahui ada tiga pasangan yang akan bertarung pada kontestasi Pilgub 27 November 2024 mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180687//abdul-L6S4_large.jpg
Warga Jati Padang Minta Pramono Turun Tangan, Tanggul Bukan Solusi Akhir Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455//pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180431//pemerintah-wSJF_large.jpg
Bakar Sampah Sembarangan di Jakarta Akan Disanksi, Begini Penjelasan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180381//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-AoFi_large.jpg
Pramono Ingin Sistem Pembayaran Transjakarta dan MRT Bisa Dilakukan Sambil Berlari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180026//pemerintah-aspV_large.jpg
Duh! Pramono Tak Bisa Beri Subsidi ke 15 Golongan Warga Luar Jakarta Imbas Pemangkasan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180006//mr_dede-4Tsc_large.jpg
Kisah Mr Dede Satpol PP Jago Bahasa Inggris Diajak Pramono Anung Beri Inspirasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement