Lokasi Debat Kedua Pindah, Ridwan Kamil: Mau di Ujung Dunia Juga Kami Datangi

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, merespons soal pemindahan lokasi debat kedua Pilkada. Ia tak mempermasalahkan hal tersebut, mengingat hanya soal teknis.

“Itu mah teknis. Mau di ujung dunia juga kami datangi saja,” kata Ridwan Kamil di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, 27 Oktober 2024. Mulanya, debat digelar Ecovention, Ancol, Jakarta Utara. Tapi saat ini lokasinya bergeser ke Beach City Intenational Stadium, Jakarta Utara.

Lokasi debat dipindah bukan tanpa alasan. Diketahui, hal itu dipicu karena adanya agenda festival di dekat Ecovention Ancol, yang berpotensi mengganggu kelancaran debat kedua.

Adapun tema debat kedua Pilgub Jakarta 2024 adalah tentang "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial". Bersama tema ini juga akan ada enam subtema yang diangkat, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan inflasi bahan pokok.

Ridwan Kamil meminta kepada warga Jakarta untuk menyaksikan debat kedua tersebut. Bersama Suswono, dirinya sudah mempersiapkan banyak konsep untuk dipaparkan dalam debat kedua yang akan memberikan dampak pada kota Jakarta.