HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Janji Prioritaskan Pembangunan RSUD di Cakung Jaktim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |18:32 WIB
Ridwan Kamil Janji Prioritaskan Pembangunan RSUD di Cakung Jaktim
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Hal itu disampaikannya usai mendapatkan aspirasi dari warga tentang tak adanya fasilitas kesehatan memadai di wilayah itu.

"Di sini masyarakatnya, ada tokoh-tokohnya diwakili dengan bang Acep menyatakan sebuah fakta yang menjadi aspirasi, salah satu kawasan terbesar di Jakarta ternyata belum ada rumah sakitnya," kata Ridwan Kamil kepada wartawan Sabtu (26/10/2024). 

Ridwan Kamil mengakui minimnya fasilitas rumah sakit di permukiman warga bakal membuat repot warganya sendiri. Ia lantas menyebut akan membereskan apa yang menjadi kekhawatiran warga Cakung. 

"Kalau begitu Cakung nanti jadi prioritas, pertama adalah membangun fasilitas kesehatan rumah sakit," ungkapnya. 

Bahkan RK dalam kesempatan bertemu masyarakat itu langsung menandatangani pakta integritas untuk pembangunan RSUD di kawasan Cakung. Komitmen menandatangani pakta integritas itu langsung disambut masyarakat.

(Puteranegara Batubara)

      
