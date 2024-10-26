Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Nyalain Pram di Jakbar, Pramono Anung Siapkan Program Sarapan Gratis Pelajar 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |18:38 WIB
Hadiri Nyalain Pram di Jakbar, Pramono Anung Siapkan Program Sarapan Gratis Pelajar 
Cagub Jakarta Pramono Anung (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Acara ‘Nyalain Pram’ yang dihadiri oleh calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung sukses diselenggarakan di Kampung Teko atau Kampung Apung, Jakarta Barat, Jumat 25 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh ratusan anak muda dan ibu-ibu dari berbagai wilayah di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat.

Dalam acara tersebut, Pramono tidak hanya mendengarkan aspirasi warga, tetapi juga menyampaikan sejumlah program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Gubernur.

Inisiator Nyalain Pram, Pangeran Siahaan menuturkan acara di Kampung Apung merupakan bagian dari inisiatif untuk mendekatkan Pramono dengan masyarakat, khususnya generasi muda, dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di Jakarta.

“Kami merasa bahwa anak muda Gen Z dan milenial juga tersebar di berbagai daerah di Jakarta. Jadi tidak hanya di Jakarta Selatan saja, tapi termasuk juga di Jakarta Barat. Karena tentu saja concern yang dimiliki oleh para generasi muda di Jakarta, di Cengkareng misalnya, akan tidak sama dengan di tempat-tempat lain,” ujar Pangeran, Sabtu (26/10/2024).

“Itulah kenapa kami membuka ruang-ruang dialog Mas Pram bertemu dengan Gen Z dan Milenial di daerah Cengkareng, Jakarta Barat,” ujarnya.

Pangeran menjelaskan Pramono tidak hanya mendengarkan aspirasi warga saat hadir di Nyalain Pram, tetapi juga menyampaikan sejumlah program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Gubernur. Misalnya, Pramono berjanji akan membuat program sarapan pagi gratis untuk pelajar di Jakarta. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Sarapan pagi gratis untuk anak sekolah selaras dengan program dari pemerintah pusat. Ini adalah salah satu bentuk kelanjutan dari inisiatif Nyalain Pram untuk mempertemukan Mas Pramono Anung sebagai Cagub Jakarta dengan kelompok muda dari berbagai demografi latar belakang sosial ekonomi di Jakarta,” ujar Pangeran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180895/pemerintah-ElvF_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Popnas XVII dan Peparpenas XI, Pramono: Kita Hanya Dikasih Waktu 6 Bulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180006/mr_dede-4Tsc_large.jpg
Kisah Mr Dede Satpol PP Jago Bahasa Inggris Diajak Pramono Anung Beri Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179244/pemerintah-lqJS_large.jpg
Pramono: Perkaya Wajah Jakarta sebagai Kota Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178863/pramono-nSM0_large.jpg
Pramono Enggan Tanggapi Pernyataan Komisaris Transjakarta yang Tuai Polemik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177968/pramono-XSFc_large.jpg
Pramono Akan Tertibkan Oknum Fotografer di Tebet Eco Park yang Mematok Harga Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177692/pramono_anung-BkZP_large.jpg
Perbanyak RTH, Pramono Minta Kolong Tol Dijadikan Taman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement