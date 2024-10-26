Hadiri Nyalain Pram di Jakbar, Pramono Anung Siapkan Program Sarapan Gratis Pelajar

JAKARTA - Acara ‘Nyalain Pram’ yang dihadiri oleh calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung sukses diselenggarakan di Kampung Teko atau Kampung Apung, Jakarta Barat, Jumat 25 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh ratusan anak muda dan ibu-ibu dari berbagai wilayah di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat.

Dalam acara tersebut, Pramono tidak hanya mendengarkan aspirasi warga, tetapi juga menyampaikan sejumlah program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Gubernur.

Inisiator Nyalain Pram, Pangeran Siahaan menuturkan acara di Kampung Apung merupakan bagian dari inisiatif untuk mendekatkan Pramono dengan masyarakat, khususnya generasi muda, dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di Jakarta.

“Kami merasa bahwa anak muda Gen Z dan milenial juga tersebar di berbagai daerah di Jakarta. Jadi tidak hanya di Jakarta Selatan saja, tapi termasuk juga di Jakarta Barat. Karena tentu saja concern yang dimiliki oleh para generasi muda di Jakarta, di Cengkareng misalnya, akan tidak sama dengan di tempat-tempat lain,” ujar Pangeran, Sabtu (26/10/2024).

“Itulah kenapa kami membuka ruang-ruang dialog Mas Pram bertemu dengan Gen Z dan Milenial di daerah Cengkareng, Jakarta Barat,” ujarnya.

Pangeran menjelaskan Pramono tidak hanya mendengarkan aspirasi warga saat hadir di Nyalain Pram, tetapi juga menyampaikan sejumlah program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Gubernur. Misalnya, Pramono berjanji akan membuat program sarapan pagi gratis untuk pelajar di Jakarta. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Sarapan pagi gratis untuk anak sekolah selaras dengan program dari pemerintah pusat. Ini adalah salah satu bentuk kelanjutan dari inisiatif Nyalain Pram untuk mempertemukan Mas Pramono Anung sebagai Cagub Jakarta dengan kelompok muda dari berbagai demografi latar belakang sosial ekonomi di Jakarta,” ujar Pangeran.