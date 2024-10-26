Tak Ada Rumah Sakit, Warga Cakung Minta Ridwan Kamil Bangun RSUD Jika Pimpin Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) melakukan safari politik dan belanja masalah ke kawasan RW 04 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (26/10/2024). Di sana, RK mendapatkan aspirasi soal pembangunan rumah sakit.

Aspirasi itu disampaikan saat RK disambut warga dan salah satu tokoh pemuda Cakung, Acep Edi Setiawan. Acep menyebut bahwa Kecamatan Cakung belum mempunyai Rumah Sakit.

"Jakarta Timur khususnya kawasan Cakung itu agak tertinggal, jumlah warga kita hampir paling banyak dari 10 kecamatan yang ada, tapi belum punya rumah sakit sendiri," kata Acep, Sabtu (26/10/2024).

Ia pun meminta agar Ridwan Kamil bisa mewujudkan cita-cita warga untuk mempunyai rumah sakit yang dekat dari lingkungan rumah. Ia pun meminta RK bisa membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kawasan Cakung.

"Kalau Pak RK terpilih kami mohon pembangunan RSUD di kawasan Cakung menjadi salah satu prioritas," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, RK pun menyambut aspirasi dari masyarakat. RK mengakui bahwa fasilitas rumah sakit memang sedianya diperlukan masyarakat. "Insyaallah Rumah Sakit Umum Daerah yang pertama saya perjuangkan," kata Ridwan Kamil.

Warga kemudian meminta RK menandatangani pakta integritas untuk berjanji membangun rumah sakit di kawasan Cakung. RK yang optimistis bisa mewujudkan aspirasi masyarakat kemudian langsung menandatangani pakta integritas itu.



(Fakhrizal Fakhri )