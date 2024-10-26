Anggota DPRD Syahroni Sosialisasikan Program RIDO ke Warga Jaktim

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta Periode 2024-2029, Syahroni SE menggelar acara Tasyakuran Dapil sekaligus menyosialisasikan program Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO).

Acara tersebut digelar di Gang Puskesmas RT 001 /RW 005, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Syahroni mengungkap, warga sangat antusias setiap dirinya menyosialisasikan program-program RIDO, mulai dari akses pendidikan berkualitas bagi semua warga, hingga penyediaan bahan pangan murah.

"Selama saya berkeliling antusiasnya luar biasa terhadap keterpilihan ini. Di mana, mereka juga mengidamkan bagaimana sosok calon gubernur yang telah berhasil di Jawa Barat itu dapat nanti membangun Jakarta," kata Syahroni saat ditemui di lokasi, Sabtu (26/10/2024).

Bahkan, kata Syahroni, masyarakat khususnya yang tinggal di Jakarta Timur ingin melihat kawasannya disulap seperti Bandung, dengan bangunan-bangunan hasil karya Ridwan Kamil.

"Seperti tempat-tempat yang luar biasa lah, dia (Ridwan Kamil) bangun jadi spot-spot, kemudian jalan-jalan. Dan apa yang telah dibangun di Jawa Barat itu nanti tentu akan diaplikasikan di Jakarta," ucapnya.

Meskipun masyarakat sudah familiar dengan sosok Ridwan Kamil, namun Syahroni menilai bahwa sosialisasi program tetap harus dilakukan.

"Sehingga masyarakat saat memilih gubernurnya itu dapat pandangan yang bagus. Terutama calon gubernur yang memang bisa meneruskan program program calon gubernur yang terdahulu," katanya.



(Arief Setyadi )