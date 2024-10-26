Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagas SMP dan SMA Satu Gedung, Ridwan Kamil: Kalau Swasta Bisa Kenapa Negeri Enggak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |18:49 WIB
Gagas SMP dan SMA Satu Gedung, Ridwan Kamil: Kalau Swasta Bisa Kenapa Negeri Enggak
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mempunyai gagasan menambah jumlah sekolah di kawasan Jakarta apabila terdapat kekurangan. Dirinya bahkan mempunyai ide agar gedung SMP dan SMA menggunakan satu gedung yang sama.

Hal itu untuk menjawab keterbatasan lahan yang tersedia apabila sekolah ingin dibangun. Ia menyebut apabila tanah memang terbatas, maka ide menggunakan gedung sekolah yang sama bisa direalisasikan.

"Ya (kekurangan) sekolah, nanti kita cari tanahnya. Tapi sebenarnya saya punya gagasan kalau tanahnya betul-betul enggak ada, itu SMP-nya bisa direvonasi menjadi SMP dan SMA. Kalau swasta bisa, kenapa negeri enggak bisa," kata Ridwan Kamil di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (26/10/2024).

Ide itu menurutnya bisa dilaksanakan melihat sekolah-sekolah swasta mempunyai konsep yang sama. Bahkan, menurutnya, sekolah swasta kerap menggunakan satu gedung yang sama untuk tingkat pendidikan SD, SMP, hingga SMA.

"Bahkan swasta gitu, kadang-kadang swasta tuh SDnya di situ, SMPnya  lantai berapa, SMAnya lantai berapa. Sementara negeri rata-rata kan beda lokasi. Kalo lokasinya jauh dan susah, nanti gagasan inovasi smp sma dalam satu lokasi bisa kita jadikan solusi kalo tanahnya enggak ada," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142/lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111/lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079/viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013/john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009/lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement