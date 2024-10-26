Gagas SMP dan SMA Satu Gedung, Ridwan Kamil: Kalau Swasta Bisa Kenapa Negeri Enggak

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mempunyai gagasan menambah jumlah sekolah di kawasan Jakarta apabila terdapat kekurangan. Dirinya bahkan mempunyai ide agar gedung SMP dan SMA menggunakan satu gedung yang sama.

Hal itu untuk menjawab keterbatasan lahan yang tersedia apabila sekolah ingin dibangun. Ia menyebut apabila tanah memang terbatas, maka ide menggunakan gedung sekolah yang sama bisa direalisasikan.

"Ya (kekurangan) sekolah, nanti kita cari tanahnya. Tapi sebenarnya saya punya gagasan kalau tanahnya betul-betul enggak ada, itu SMP-nya bisa direvonasi menjadi SMP dan SMA. Kalau swasta bisa, kenapa negeri enggak bisa," kata Ridwan Kamil di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (26/10/2024).

Ide itu menurutnya bisa dilaksanakan melihat sekolah-sekolah swasta mempunyai konsep yang sama. Bahkan, menurutnya, sekolah swasta kerap menggunakan satu gedung yang sama untuk tingkat pendidikan SD, SMP, hingga SMA.

"Bahkan swasta gitu, kadang-kadang swasta tuh SDnya di situ, SMPnya lantai berapa, SMAnya lantai berapa. Sementara negeri rata-rata kan beda lokasi. Kalo lokasinya jauh dan susah, nanti gagasan inovasi smp sma dalam satu lokasi bisa kita jadikan solusi kalo tanahnya enggak ada," ungkapnya.