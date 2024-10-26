Dukung RIDO, Bang Japar Tegaskan Warga Jakarta Harus Jadi Kreator Pembangunan

JAKARTA - Organisasi Kemasyarakatan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Ormas Bang Japar) menyatakan dukungan ke pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada Pilkada Jakarta 2024. Bang Japar ingin memastikan, lima tahun ke depan warga tetap menjadi kreator pembangunan agar kemajuan yang telah diraih Jakarta tetap berlanjut dan ditingkatkan.

Ketua Umum Bang Japar Fahira Idris mengatakan, Bang Japar mencari kandidat gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan paradigma pembangunan yang mengedepankan kepentingan publik dengan menjadikan warga Jakarta sebagai kreator pembangunan. Sehingga, pemimpin Jakarta ke depan bukan hanya berperan sebagai administrator, namun bisa bertransformasi menjadi kolaborator.

“Bang Japar ingin memastikan dalam lima tahun ke depan, warga Jakarta tetap menjadi kreator pembangunan. Bang Japar mencari pemimpin yang tidak tidak lagi menempatkan warga hanya sebagai penghuni, tetapi menjadikan warganya sebagai salah satu solusi," ujar Fahira dalam keterangannya di sela-sela Deklarasi Dukungan Bang Japar kepada RIDO di Jakarta, dikutip Sabtu (26/10/2024).

"Gubernur yang punya komitmen tinggi menghadirkan kesetaraan dan keadilan bagi warga Jakarta. Setelah melakukan telaah dan pencermatan yang cukup panjang, Bang Japar melabuhkan dukungan kepada Pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan ini berkomitmen menjadikan warga kreator pembangunan,” imbuhnya.

Fahira menambahkan, untuk menjadi kota global dunia, Jakarta harus dibangun dengan pendekatan yang mengedepankan dialog, partisipasi aktif, dan kolaborasi yang erat dengan seluruh lapisan warganya. Sebab, Jakarta bukan hanya sekadar ruang fisik yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan infrastruktur modern, namun sebuah ekosistem yang hidup dan beragam, tempat di mana setiap warga memiliki peran dalam menentukan masa depan kota mereka.

Lewat pendekatan berlandaskan dialog, partisipasi, dan kolaborasi, kata Fahira, Jakarta tidak hanya akan menjadi kota modern, namun sebuah komunitas global yang hangat dan dinamis.