Harapan Warga Jaktim Ingin RIDO Teruskan Program Pemerintah yang Bermanfaat

JAKARTA - Masyarakat Jakarta Timur mengaku antusias untuk memilih pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), dengan catatan, ada keberlanjutan program pemerintah sebelumnya.

Anggota DPRD Jakarta Periode 2024-2029, Syahroni SE mengatakan, mayoritas masyarakat meminta keberlanjutan program, terutama yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan dana pendidikan.

"Tentu harapan itu adalah meneruskan program-program gubernur sebelumnya yang sudah bagus," kata Syahroni saat sosialisasi program RIDO di Gg. Puskesmas RT 001 /RW 005, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (26/10/2024).

"Misalnya ada buat sekolah, kemudian ada KJP, dan manfaat manfaat yang selama ini diberikan oleh masyarakat, tentu ingin ditingkatkan dengan pergantiannya gubernur," sambungnya.

Selain menaruh harapan terkait keberlanjutan program, Syahroni mengatakan, masyarakat juga ingin melihat Jakarta disulap dengan wajah baru di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono.

"Selama saya berkeliling antusiasnya luar biasa terhadap keterpilihan ini. Di mana mereka juga mengidamkan bagaimana sosok calon gubernur yang telah berhasil di Jawa Barat itu dapat nanti membangun Jakarta," katanya.

"Seperti tempat-tempat yang luar biasa lah, dia (Ridwan Kamil) bangun jadi spot-spot, kemudian jalan-jalan. Dan apa yang telah dibangun di Jawa Barat itu nanti tentu akan diaplikasikan di Jakarta," sambungnya.



(Fakhrizal Fakhri )