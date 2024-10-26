Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lokasi Debat Kedua Pilkada Jakarta Pindah ke Beach City Internasional Stadium, Ini Alasannya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |19:36 WIB
Lokasi Debat Kedua Pilkada Jakarta Pindah ke Beach City Internasional Stadium, Ini Alasannya
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta memindahkan lokasi debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu 27 Oktober 2024 besok. Debat yang sedianya berlangsung di Ecovention Ancol akan dipindahkan menjadi di Beach City Internasional Stadium.

"Diputuskan Beach City Internasional Stadium yang kebetulan juga available, setelah melakukan survei juga secara kapasitas lebih dari cukup karena tempat itu biasanya juga menjadi tempat nonton konser," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, Sabtu (26/10/2024).

Pertimbangan memindahkan lokasi debat dari Ecovention Ancol bukan tanpa alasan. Astri menyebut pada hari yang sama di jarak yang berdekatan dengan Ecovention juga terdapat festival musik yang menghadiri 20 ribu penonton.

"Kami mendapat informasi dekat Ecovention itu kurang lebih jaraknya sekitar 500 meter akan berlangsung festival musik yang menghadiri sekitar 20 ribu penonton. Jadi, pihak kepolisian menyarankan agar lokasinya berpindah karena terjadi penumpukkan massa di saat bersamaan," ungkapnya.

Kendati demikian, tak akan ada lay out yang berubah meskipun lokasi debat dipindah. Perubahan hanya akan terjadi pada tempat duduk yang disediakan bagi pendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

Jika sebelumnya penonton hanya berada di depan panggung. Maka, pada debat besok, penonton dan pendukung akan ada yang berada duduk di belakang pasangan calon.

"Kalau di debat pertama itu pendukungnya semua duduk di depan, kemudian ada masukan dari teman LO (Liaison Officer)supaya biar beda pendukungnya ada yang di belakang ada yang di depan, ini supaya ada look baru, supaya enggak bosan," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
