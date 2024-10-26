Pilih RK-Suswono, Warga Jaktim Ingin Lihat Jakarta seperti Bandung

JAKARTA - Masyarakat Jakarta Timur, khususnya warga RT 001 /RW 005, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung sangat antusias untuk memilih pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Hal itu diungkap Anggota DPRD Jakarta Periode 2024-2029, Syahroni SE yang rutin menyosialisasikan program-program RIDO ke masyarakat.

"Selama saya berkeliling antusiasnya luar biasa terhadap keterpilihan ini," kata Syahroni saat ditemui di Gg. Puskesmas RT 001 /RW 005, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (26/10/2024).

Mayoritas masyarakat, kata Syahroni, ingin melihat perubahan kawasan Jakarta di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil.

"Di mana, mereka juga mengidamkan bagaimana sosok calon gubernur yang telah berhasil di Jawa Barat itu dapat nanti membangun Jakarta," katanya.

Selain itu, kata Syahroni, mereka juga ingin beberapa program pemimpin sebelumnya dapat dijalankan kembali oleh Ridwan Kamil.

"Tentu harapan itu adalah meneruskan program-program gubernur sebelumnya yang sudah bagus. Misalnya ada buat sekolah, kemudian ada KJP, dan manfaat manfaat yang selama ini diberikan oleh masyarakat, tentu ingin ditingkatkan dengan pergantiannya gubernur," katanya.



(Arief Setyadi )