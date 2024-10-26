Buka Lapangan Pekerjaan, RK Akan Poles Banjir Kanal Timur Jadi Tempat Pariwisata

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyebut hendak meningkatkan pariwisata untuk mendatangkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Menurutnya, sejumlah kawasan di Jakarta bisa dijadikan tempat pariwisata.

Kang Emil, sapaan akrabnya, menyebut salah satu lokasi yang bisa dijadikan tempat pariwisata ialah kawasan Banjir Kanal Timur (BKT). Kang Emil pun mengaku pede menyulap kawasan tersebut.

"Banyak ya menurut saya (tempat bisa dijadikan pariwisata). Ada danau, ada area-area namanya blue space ya. BKT itu kalau boleh nanti BKT jadi tempat pariwisata, dengan sentuhan saya nanti mungkin jauh lebih banyak variasi-variasinya," kata Ridwan Kamil, Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, BKT nantinya tidak hanya akan berisi sungai yang mengalirkan air. Ia berharap BKT di bawah kepemimpinannya akan menjadi ruang-ruang hijau dan menjadi ruang sosial bagi warga.

"Jadi tidak hanya sungai itu hanya ngalirin air, tapi dia jadi ruang sosial. Ruang-ruang hijau juga jangan hanya jadi ekosistem hijau, tapi ruang sosial. Itu nanti salah satu inovasi RIDO adalah memperbanyak ruang-ruang publik," kata dia.

Jika hal itu sudah tercapai, tambah dia, maka aktivitas ekonomi pun akan meningkat. Nantinya juga, lokasi itu bisa ditambahkan pasar malam sehingga aktivitas ekonomi juga meningkat.

"Nanti ada aktivitas ekonominya, ditambah ada pasar malam, dan lain-lain. Jadi Timur ramai, Barat ramai, Utara juga ramai," tandasnya.



